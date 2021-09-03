Употребление сала вместе с некоторыми продуктами может навредить здоровью

Москва, 3 сентября. Сало содержит в себе множество полезных витаминов и соединений, однако употреблять его нужно с осторожностью. Об этом рассказала украинский фуд-терапевт Анастасия Голобородько.

Умеренное употребление сала не принесет вреда здоровью, но если увлечься или смешать его с неподходящими продуктами, то это повлечет за собой проблемы для организма. По словам специалиста, сало нельзя подвергать окислению, нагреву, прожарке до шкварок, смешивать с белым хлебом и сахаром, передает РИА Новости.

Такие ошибки могут обернуться замедлением процесса очищения организма, увеличением вероятности появления сердечно-сосудистых заболеваний, ожирением и диабетом, предупреждает врач. Сало имеет такие угрожающие последствия из-за насыщенных жиров в составе. Они хоть и полезны, но в организме должны быть в минимальной концентрации.

Если сало по каким-то причинам не нравится, то Голобородько советует заменить его субпродуктами, мясом и дичью на кости, рыбой, козьем сыром. Они обеспечат организм необходимым витамином А, который контролирует работу иммунитета и гормональной системы.

Сало довольно неоднозначный продукт. Его преимущества и недостатки также выделял доктор Мясников.