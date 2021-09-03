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Жителям России рассказали о преимуществах использования кондиционера осенью
Общество
Жителям России рассказали о преимуществах использования кондиционера осенью
pixabay.com

Москва, 3 сентября. Большинство людей стремятся установить кондиционер летом. Однако он может быть и полезен и осенью, когда температура воздуха значительно падает.

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев напомнил, что этим летом во многих российских регионах были побиты температурные рекорды. Из-за этого люди устанавливали кондиционеры, однако, по словам эксперта, прибор полезен не только во время жары.

«Когда осень, но еще не отопительный сезон, за окном плюс десять градусов и в доме ненамного больше, кондиционер можно включить на отопление и сделать комфортные плюс 23 градуса», — рассказал Ястребцев в интервью радио «Sputnik».

Таким образом, можно легко перенести осенние холода в комфортной температуре. По словам эксперта, это особенно полезно для людей, испытывающих проблемы с сердцем. При этом Ястребцов напомнил, что кондиционер не обладает функциями очищения воздуха как многие думают. Для этого есть специальное устройство, которое называется бризер.

При возникновении вопроса о выборе кондиционера следует руководствоваться рядом простых правил. Подробнее о них рассказал журналист Федерального агентства новостей.

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