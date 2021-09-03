Девушка из Магадана пострадала от отлетевшего в нее колеса грузовика

Магадан, 3 сентября. Жительница Магаданской области пострадала во время инцидента с отлетевшим в нее колесом грузовика.

Инцидент произошел утром 24 августа в Колыме. Шестнадцатилетняя девушка шла по тротуару напротив дома №18 по первому железнодорожному переулку. Во время этого мимо проезжал автомобиль ГАЗ. Из-за технической неисправности во время движения у грузовика отсоединилась колесо, которое и попало в девушку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Девушка обратилась в больницу самостоятельно. Ей была оказана медицинская помощь в лечебном учреждении областного центра.

Госавтоинспекция Магадана в связи с происшествием призывает внимательно проверять состояние автомобиля на наличие технических неисправностей во избежание дорожно-транспортных аварий. Перед каждым выездом необходимо убеждаться в исправном функционировании всех элементов транспортного средства.

Еще один инцидент произошел недавно в Ярославле. Два человека пострадали в результате пожара в одной из квартир пятиэтажки.