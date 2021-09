Ubisoft посвятила новый трейлер Far Cry 6 технической стороне игры

Монтрей, 3 сентября. Вышел новый трейлер шутера от первого лица Far Cry 6. В нем Ubisoft рассказала о технической части видеоигры.

Разработчики внедрили в свою новинку новейшие технологии игровой индустрии, которые придадут острову Яра небывалой реалистичности и яркости красок. Far Cry 6 имеет поддержку трассировки лучей, FidelityFX. Разработчики уделили особое внимание производительности: в игре будет присутствовать тест, который автоматически подберет оптимальные настройки графики, сообщает «Игромания».

Помимо этого, Ubisoft представила обновленные системные требования. Игра будет весить 60 гигабайт, при этом разработчики настоятельно рекомендуют ставит ее на SSD-накопитель. Особо искушенным игрокам также будет доступен пакет HD-текстур, который потребует 37 дополнительных гигабайт свободного места. Под минимальные системные требования подходят процессор процессор AMD Ryzen 3 1200 или Intel i5-4460, видеокарта не ниже AMD RX 460 или NVIDIA GTX 960, а также пользователь должен иметь не менее восьми гигабайт оперативной памяти на борту. На таком железе игра запустится при 1920 на 1080 пикселей в 30 кадров в секунду и без трассировки лучей.

