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Генерал-майор Попов поставил на место истеривших о российской авиации поляков
Армия
Генерал-майор Попов поставил на место истеривших о российской авиации поляков
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 3 сентября. Польские эксперты не обладают точными сведениями о российской авиации и ее мощи, заявил заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

Эксперты польского издания Defence24 устроили истерику после ответа издания «ПолитРоссия», которое разложило по полочкам неверность суждений обозревателей. Польские аналитики заявили, что в скором времени якобы наступит «великий регресс» у России в сфере авиации. Попов утешил озадаченных поляков, заявив, что дела в военно-воздушном направлении у РФ идут в гору.

Поляки убеждены, что их журналисты высказали «неприятную правду» о российской авиации, которую, по их мнению, якобы нужно списать. Однако возраст самолетов, как отметил Попов, не причина для списывания кораблей со счетов. Говорить о техническом несоответствии или отставании можно только в том случае, если самолет не справляется с поставленной задачей.

Генерал-майор подчеркнул, что российские самолеты полностью отвечают требованиям. Российский воздушный флот готов ответить на выпад любого соперника, уверен летчик.

«Мы не делаем гигантских шагов, не рвем штаны любой ценой. Мы работаем планово, работаем исходя из потребностей сегодняшнего дня – реальных потребностей», — поставил Попов на место поляков.

Он добавил, что Россия не спешит с массовым производством истребителей пятого поколения Су-57, так как нарабатывает опыт эксплуатации этих машин. В спешке нет никакой нужды. К тому же, у России есть сопоставимая техника, которая прекрасно летает.

Многие иностранные эксперты с завистью смотрят за развитием российской авиации. Военный специалист Дэвид Акс в статье для National Interest заявил, что Москве не потребуется много истребителей пятого поколения Су-57, чтобы триумфально выиграть в войне.

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россия попов авиация
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