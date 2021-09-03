Путин оценил Восточный экономический форум для российского и иностранного бизнеса

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин считает полезным и интересным Восточный экономический форум как для российского, так и иностранного бизнеса.

Глава государства выступил на ВЭФ и высказался о мероприятии. По его словам, Восточный экономический форум положительно сказывается не только на предпринимателях, но и на представителях власти и жителях региона.

«Позволяет проанализировать то, что сделано в регионе, огромном регионе России — Дальневосточном — за предыдущее время и наметить совместно какие-то шаги по развитию региона», — заявил российский лидер.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Местом проведения стала площадка кампуса Дальневосточного федерального университета. На мероприятии выступают представители бизнеса и власти, подписываются соглашения и другие документы о сотрудничестве.