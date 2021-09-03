Доброград может получить статус муниципального образования до конца 2021 года

Владимир, 3 сентября. Новый город на базе поселка Доброград под Владимиром будет построен на частные средства. Он может получить статус муниципального образования до конца года.

Следующий этап, который суждено пройти поселку, получить статус города, рассказал ТАСС основатель группы компаний «Аскона» Владимир Седов. По его словам, всего через 15 лет можно будет добиться того, что в населенном пункте будут проживать более 55 тысяч человек.

Сейчас в Доброграде официально зарегистрированы всего тысяча человек. Однако поселок посещают туристы, россияне также находятся там на временной основе в летний или отпускной период. В листе ожидания находятся еще семь тысяч семей. На территории активно развивается экологический туризм, появляются новые места для отдыха и обучения.

Развитие особой экономической зоны «Доброград-1» стало одной из основных тем для обсуждения в рамках Владимирского инвестиционного форума. В результате мероприятия были заключены договоренности об открытии новых производств на территории.