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Путин назвал условие для докапитализации авиакомпании «Аврора»
Экономика
Путин назвал условие для докапитализации авиакомпании «Аврора»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 3 сентября. Возможность докапитализации авиакомпании «Аврора» будет зависеть от масштаба ее деятельности. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. В ходе своего выступления он ответил на вопрос о докапитализации авиакомпании «Аврора», базирующейся на Дальнем Востоке.

«Надо посмотреть, как все это заработает, как реально «Аврора» развернется, и в зависимости этого подумать о возможной докапитализации», — пояснил Путин.

«Аврора» образована в ноябре 2013 года на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа». Авиакомпания связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока и Сибири, занимается местными перевозками, осуществляет перелеты в Китай, Корею и Японию.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» ранее объявила о повышении зарплаты бортпроводникам. С сентября сотрудники компании начнут получать вдвое больше.

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путин вэф аврора
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