Путин готов изучить вопрос увеличения туристического кешбэка на Дальнем Востоке

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин готов подробнее рассмотреть вопрос об увеличении туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Такое заявление глава государства сделал в рамках ВЭФ.

Речь идет об увеличении суммы возврата с 20 до 40%. Путин отметил, что туристическое направление бизнеса бесспорно является перспективной средой.

«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением, но для Дальнего Востока», — заявил российский президент.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Главная тема деловой программы – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Форум проходит ежегодно с 2015 года. Цель мероприятия – содействие экономическому совершенствованию Дальнего Востока и увеличению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владимир Путин выступает в месте проведения ВЭФ – на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Кроме российского лидера в пленарном заседании участвуют президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух.