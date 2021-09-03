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Путин готов изучить вопрос увеличения туристического кешбэка на Дальнем Востоке
Экономика
Путин готов изучить вопрос увеличения туристического кешбэка на Дальнем Востоке
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин готов подробнее рассмотреть вопрос об увеличении туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Такое заявление глава государства сделал в рамках ВЭФ.

Речь идет об увеличении суммы возврата с 20 до 40%. Путин отметил, что туристическое направление бизнеса бесспорно является перспективной средой.

«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением, но для Дальнего Востока», — заявил российский президент.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Главная тема деловой программы – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Форум проходит ежегодно с 2015 года. Цель мероприятия – содействие экономическому совершенствованию Дальнего Востока и увеличению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Владимир Путин выступает в месте проведения ВЭФ – на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Кроме российского лидера в пленарном заседании участвуют президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух.

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