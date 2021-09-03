Губернатор ЯНАО Артюхов встретился с отличившимися школьниками региона

Салехард, 3 сентября. Ямальские школьники, отличившиеся в спорте и на олимпиадах, приехали на встречу с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Одному из детей удалось взять интервью.

Школьникам перед разговором с Дмитрием Артюховым провели экскурсию по зданию правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Отличившимся ученикам рассказали о госслужащих и о роли департаментов. Детям даже удалось дать небольшое интервью журналистам, пишет «Ямал-Медиа».

«Когда я участвовал в конкурсе "Большая перемена", на одном этапе нужно было выбрать одно из 12 направлений. Я выбрал "Расскажи о главном". И я хотел бы когда-нибудь взять у вас интервью», — выразил желание мальчик по имени Данила.

Дмитрий Артюхов согласился дать интервью. Разговор с ребятами продлился почти час. В конце встречи глава ЯНАО поздравил учеников с началом учебного года и пожелал им ставить перед собой интересные цели и задачи.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с жителями городов и сел округа, который учатся в Москве. Глава региона поучаствовал в деловой программе форума «Российская креативная неделя» и обсудил современное образование.