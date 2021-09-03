Любителям солений напомнили о штрафах за хранение закаток в подвалах домов

Москва, 3 сентября. За хранение закаток в помещениях многоквартирных домов предусмотрен штраф. Об этом напомнил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Юрист уточняет, что оставлять засолки на хранение можно в официально оформленных индивидуальных кладовых. Жителям квартир, которые используют для этих целей общественные кладовые, грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Запрет обосновывается приказом о мерах противопожарной безопасности. Он вступил в силу с 1 января этого года.

«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений», — обьясняет Паюшин РИА Недвижимости.

Как правило, за нарушение выписывается штраф управляющей компании дома. Однако ответственность перекладывают на виновного жильца. Юрист отмечает, что дополнительные помещения хранения, предусмотренные проектом дома и проданные в собственность, штрафом не облагаются.

Закон не обязывает граждан России всегда иметь при себе удостоверение личности. Однако во избежание ситуаций, когда он может неожиданно понадобиться, паспорт стоит всегда носить с собой, считает юрист Кудерко.