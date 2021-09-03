Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 08:55
08:54
Происшествия
Американка опечаталась в названии вакцины и попалась на подделке ковид-сертификата
08:51
Армия
Иностранные государства не подавали заявки на закупки российского Checkmate
08:50
Экономика
Грачев попросил Путина помочь с инвестированием в геологоразведку
08:48
Происшествия
Власти Новой Зеландии сообщили о теракте в супермаркете
08:44
Экономика
Путин обсуждает с иностранцами открытие рынка экспорта российской свинины
08:40
Общество
РФПИ: вопросом этого года является признание российских и иностранных вакцин
08:39
Экономика
Путин призвал государство и бизнес консолидировать усилия для развития лесопереработки
08:36
Экономика
Спрос на бензин в России упал после летних пиков потребления
08:35
Технологии
AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов
08:30
Происшествия
Тигрица оккупировала один из поселков в Хабаровском крае
Все новости

Глава Минпромторга Мантуров: Россия способна профинансировать создание Checkmate
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров: Россия способна профинансировать создание Checkmate
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 3 сентября. Российская сторона сама профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate. Иностранные инвестиции в этом случае привлечены не будут.

Бюджет с участием программ Минпромторга и внебюджетных средств Ростеха и ОАК полностью сверстан, рассказал РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом не исключено, что иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя. Однако РФ способна и это сделать собственными усилиями, здесь играет роль «вопрос актуальности»

Checkmate в основном будет поставляться на иностранные рынки. Однако, по словам Мантурова, нельзя забывать и о поставках летательного аппарата в российские войска.

«Но, еще раз, это в процессе принятия решения», — сказал Мантуров.

Легкий истребитель был показан в июле этого года и сразу же приковал к себе внимание мировой общественности. По словам многих экспертов, он способен стать одной из больших проблем для США.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава Минпромторга Мантуров: Россия способна профинансировать создание Checkmate
мантуров минпромторг checkmate
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru