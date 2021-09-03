Глава Минпромторга Мантуров: Россия способна профинансировать создание Checkmate

Москва, 3 сентября. Российская сторона сама профинансирует создание истребителя пятого поколения Checkmate. Иностранные инвестиции в этом случае привлечены не будут.

Бюджет с участием программ Минпромторга и внебюджетных средств Ростеха и ОАК полностью сверстан, рассказал РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом не исключено, что иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместного истребителя. Однако РФ способна и это сделать собственными усилиями, здесь играет роль «вопрос актуальности»

Checkmate в основном будет поставляться на иностранные рынки. Однако, по словам Мантурова, нельзя забывать и о поставках летательного аппарата в российские войска.

«Но, еще раз, это в процессе принятия решения», — сказал Мантуров.

Легкий истребитель был показан в июле этого года и сразу же приковал к себе внимание мировой общественности. По словам многих экспертов, он способен стать одной из больших проблем для США.