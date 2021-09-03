Любимая многими вредная привычка стала еще опаснее из-за COVID-19

Москва, 3 сентября. Курильщики подвержены более тяжелой форме течения COVID-19, чем те, кто не имеет пристрастия к никотину. Об этом заявил клинический психолог Артур Гараганов.

Частое курение негативно сказывается на функционировании легких, поэтому человеку гораздо сложнее бороться с COVID-19. Несмотря на этот факт многие курильщики уверены, что они больше других защищены от коронавируса, передает радио Sputnik.

«Когда речь идет о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление, активно выступают против вакцинации и могут находить множество фейковых подтверждений, что никотин якобы может от чего-то защитить», — отметил Артур Гараганов.

Такая позиция подвергает опасности как самих курильщиков, так и окружающих их людей. Психолог порекомендовал родственникам зависимых от никотина общаться со своими близкими и говорить об опасности COVID-19.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков ранее перечислил последствия курения и употребления алкоголя при COVID-19. Люди с вредными привычками больше подвержены образованию тромбов и появлению тяжелых форм течения болезни.