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Есихидэ Суга может покинуть пост премьер-министра Японии

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 06:55
Политика
Есихидэ Суга может покинуть пост премьер-министра Японии
wikipedia.org  /  VOA / Public Domain view terms

Токио, 3 сентября. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга подает в отставку. Об этом сообщило издание Kyodo News.

Причиной ухода с поста стала критика политика из-за COVID-19, сообщили правительственные источники. Суга принял решение об отставке через год после вступления в должность. Представители премьер-министра сообщили, что премьер не будет участвовать в предвыборной гонке, которая начнется перед предстоящими президентскими выборами.

Конкурс на пост преемника Суги будет проводиться в преддверии всеобщего дня голосования. Это связано со сроком полномочий членов Палаты представителей, который истекает 21 октября.

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като ранее объявил, что Суга не примет участие в Восточном экономическом форуме. Гости мероприятия также не увидят и видеообращения от премьер-министра.

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