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Соглашение о создании города Спутник вблизи Владивостока подписано на ВЭФ
Экономика
Соглашение о создании города Спутник вблизи Владивостока подписано на ВЭФ
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 3 сентября. Новый город Спутник планируется построить в 30 километрах от Владивостока. Его население составит около 300 тысяч человек.

Участниками соглашения по созданию Спутника являются Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Подписание соответствующего документа состоялось на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В качестве места для возведения города Спутник может быть выбрана территория опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Площадь застройки составит около 925 га. В рамках реализации проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья. В совокупности с населением Владивостока и Артема население агломерации в общей сложности может составить миллион человек.

ВЭФ проходит в столице Приморья со 2 по 4 сентября. В пятницу выступление на пленарном заседании форума проведет российский президент Владимир Путин.

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приморье спутник вэф
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