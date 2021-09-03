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Взорвалась в воздухе: США провалили тестовый запуск ракеты-носителя Alpha

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 06:28
Армия
Взорвалась в воздухе: США провалили тестовый запуск ракеты-носителя Alpha
Pr Scr youtube.com  /  Military Videos

Вашингтон, 3 сентября. Ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась буквально через несколько минут после взлета. США провели первый тестовый запуск.

Старт был дан с американской базы Ванденберг. Alpha успешно совершила взлет, двигалась на сверхзвуковой скорости, но через две минуты взорвалась в воздухе. Видео с запуском появилось в Сети.

Ракета должна была доставить на низкую околоземную орбиту груз. Его вес составлял 93 килограмма. Штаб-квартира компании Firefly Aerospace, которой принадлежит Alpha, находится в Техасе и принадлежит бизнесмену из Украины Максиму Полякову.

Недавно США провалили тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra. Полет также завершился быстро через две минуты после взлета. Аппарат сбился с курса еще до набора высоты.

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сша ракета Alpha
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