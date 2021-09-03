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Алексей Кузнецов стал серебряным призером Паралимпиады в метании копья

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 06:19
Спорт
Алексей Кузнецов стал серебряным призером Паралимпиады в метании копья
Global Look Press  /  Jasper Jacobs/Keystone Press Agency

Токио, 3 сентября. Россиянин Алексей Кузнецов завоевал серебряную медаль в метании копья на Паралимпийских играх в Токио.

Он уступил иранцу Хамеду Амири(31,35). Россиянин показал результат 31,19 метра. Бронзовым призером стал американец Джастин Фонгсэван (31,09).

Спортсмены выступали в категории F54. В эту группу входят лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная России расположилась на третьем месте в медальном зачете, уступая Китаю и Великобритании. Российские спортсмены завоевали 97 медалей (32 золотых 23 серебряных и 42 бронзовые).

Алексею Кузнецову 30 лет. В состав паралимпийской сборной России входит с 2007 года. На Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал серебряную медаль. На его счету золото и серебро чемпионата мира и победа на чемпионате Европы.

Паралимпийские игры должны были проходить в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Паралимпиада завершится 5 сентября.

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