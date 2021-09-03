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Греф предупредил о последствиях глобального энергоперехода для России

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 06:05
Экономика
Греф предупредил о последствиях глобального энергоперехода для России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 3 сентября. Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году может существенно сократить доходы россиян. Об этом предупредил глава Сбербанка Герман Греф.

Доходы россиян при развитии такого сценария могут уменьшиться на 14 процентов уже к 2035 году. Потери бюджета в таком случае составят 5 триллионов рублей, пояснил Греф на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вместе с этим энергетический экспорт России к 2035 году рискует сократиться на 179 миллиардов долларов, а к 2050 году этот показатель может достичь 192 миллиардов долларов. Потери ВВП к 2035 году могут составить 4,4 процента, а реальные доходы населения уменьшиться на девять процентов.

Среди наиболее пострадавших, по мнению Грефа, окажутся регионы России с высокой долей добычи энергоресурсов. Речь идет о Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Кузбассе и Республике Татарстан.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев ранее рассказал о доходах государства, полученных в результате создания преференциальных зон на Дальнем Востоке. По его словам, доходы от новых предприятий в регионе уже превысили затраченные средства на 42 миллиарда рублей.

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