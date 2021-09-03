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Александра Могучая принесла серебро в копилку российской сборной на Паралимпиаде
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Александра Могучая принесла серебро в копилку российской сборной на Паралимпиаде
Global Look Press  /  Jasper Jacobs/Keystone Press Agency

Токио, 3 сентября. Российская легкоатлетка Александра Могучая выиграла серебряные медали Паралимпиады в соревнованиях по прыжкам в длину.

Спортсменка из России показала результат 5,67 метра. Золото завоевала легкоатлетка из Новой Зеландии Анна Гримальди (5,76). Бронзовая награда досталось прыгунье из Эквадора Кьяре Родригес. Ее результат — 5,63 метра. Состязание проводилось в категории спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

На счету 31-летней россиянки два титула чемпиона Европы. Также Могучая является обладательницей бронзовых медалей мирового первенства.

Недавно еще одна российская легкоатлетка завоевала медаль на Паралимпиаде в Токио. Золото Галины Липатниковой в толкании ядра вывело сборную России на второе место в медальном зачете соревнований. Первое место по-прежнему занимает команда Китая.

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