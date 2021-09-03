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Российский бегун Работницкий завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио
Спорт
Российский бегун Работницкий завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио
Global Look Press  /  MARUYAMA/AFLO

Токио, 3 сентября. Легкоатлет Александр Работницкий занял второе место в беге на дистанции 1,5 тысячи метров на Паралимпийских играх в Токио.

Соревнования проходили среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Россиянин пробежал дистанцию всего за 3 минуты 55,78 секунды. Золотая медаль досталась британскому бегуну Оуэну Миллеру, результат которого составил 3 минуты 54,57 секунды. Третье место с показателем 3 минуты 57,24 секунды занял итальянец Ндиага Дьен. Еще один россиянин Павел Саркеев прибежал шестым.

Сейчас российская сборная занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. В ее арсенале числится 32 золотые, 24 серебряные и 42 бронзовые медали. На второй строчке располагается Великобритания, лидирующую позицию занимает Китай.

Еще одну серебряную медаль России принесли накануне спортсменки Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян. Они заняли второе место в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием.

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паралимпиада токио легкая атлетика
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