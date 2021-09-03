Глобальные проекты РЖД на Дальнем Востоке застанет уже текущее поколение

Владивосток, 3 сентября. РЖД намерена реализовать проекты на Дальнем Востоке в ближайшее время. Об этом сообщил ее генеральный директор Олег Белозеров.

Он принял участие в Восточном экономическом форуме, в рамках которого ему задали вопрос, сможет ли текущее поколение застать запланированные изменения на Дальнем Востоке или их можно будет увидеть лишь через некоторое время.

«Все возможности точно застанет наше поколение. Я уже сказал, что реализация всех планов должна протекать в сроки до пяти лет», — цитирует Белозерова корреспондент издания «Политика сегодня».

Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Участие в нем можно принять как в традиционном офлайн-формате, так и удаленно. Президент России Владимир Путин заявил, что проведет на нем выступление, посвятив его развитию Дальнего Востока.