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Глобальные проекты РЖД на Дальнем Востоке застанет уже текущее поколение

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 05:44
Экономика
Глобальные проекты РЖД на Дальнем Востоке застанет уже текущее поколение
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 3 сентября. РЖД намерена реализовать проекты на Дальнем Востоке в ближайшее время. Об этом сообщил ее генеральный директор Олег Белозеров.

Он принял участие в Восточном экономическом форуме, в рамках которого ему задали вопрос, сможет ли текущее поколение застать запланированные изменения на Дальнем Востоке или их можно будет увидеть лишь через некоторое время.

«Все возможности точно застанет наше поколение. Я уже сказал, что реализация всех планов должна протекать в сроки до пяти лет», — цитирует Белозерова корреспондент издания «Политика сегодня».

Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Участие в нем можно принять как в традиционном офлайн-формате, так и удаленно. Президент России Владимир Путин заявил, что проведет на нем выступление, посвятив его развитию Дальнего Востока.

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