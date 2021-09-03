«Осознал свою слабость»: американец поучаствовал в уборке картофеля в России

Москва, 3 сентября. «Уборка» картошки показала стойкость и настойчивость россиян. Об этом в своем блоге заявил американец, переехавший в Россию.

Молодой человек поучаствовал в копке и «уборке» картофеля со своей девушкой и ее родителями. Гражданин США признался, что первый процесс оказался гораздо легче второго.

«Никогда бы не подумал, что просто выбрать хороший картофель и разделить его всего на две категории "на посадку" и "на еду" — это выматывающее занятие. Сперва, конечно, кажется легко, сидеть и выбирать красивые плоды, класть в ведро, а затем полное ведро высыпать в сетку. Но на четвертом мешке я осознал свою слабость», — написал «Американец в России» на «Яндекс.Дзене».

Молодой человек признался, что одна фраза мамы возлюбленной окончательно его «добила». Женщина рассказала, что раньше семья выкапывала по 70 ведер, а не по 38, как сейчас.

Американец ранее рассказал, как друг угостил его «мужским» «русским» завтраком на даче. Молодые люди выкопали мелкую картошку и пожарили ее с салом и сосисками.