Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 05:53
05:44
Спорт
Российский бегун Работницкий завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио
05:44
Экономика
Глобальные проекты РЖД на Дальнем Востоке застанет уже текущее поколение
05:42
Общество
«Осознал свою слабость»: американец поучаствовал в уборке картофеля в России
05:27
Спорт
«Невероятный жест»: Кавани уступил Роналду седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»
05:24
Происшествия
Аллигатор атаковал и съел летающий над ним дрон в США
04:55
Экономика
«Пока не поздно»: Дегтярев посоветовал вкладываться в Хабаровский край
04:53
Экономика
Хабаровские предприятия могут получить льготы от региональных властей
04:40
Общество
Специальное издание фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» появилось на Amazon
04:23
Технологии
Специальные приложения помогут скрыть данные смартфона
04:20
Армия
NI: российский бомбардировщик Ту-22М3 по-прежнему наводит страх на США
Все новости

«Осознал свою слабость»: американец поучаствовал в уборке картофеля в России
Общество
«Осознал свою слабость»: американец поучаствовал в уборке картофеля в России
pixabay.com  /  6690139

Москва, 3 сентября. «Уборка» картошки показала стойкость и настойчивость россиян. Об этом в своем блоге заявил американец, переехавший в Россию.

Молодой человек поучаствовал в копке и «уборке» картофеля со своей девушкой и ее родителями. Гражданин США признался, что первый процесс оказался гораздо легче второго.

«Никогда бы не подумал, что просто выбрать хороший картофель и разделить его всего на две категории "на посадку" и "на еду" — это выматывающее занятие. Сперва, конечно, кажется легко, сидеть и выбирать красивые плоды, класть в ведро, а затем полное ведро высыпать в сетку. Но на четвертом мешке я осознал свою слабость», — написал «Американец в России» на «Яндекс.Дзене».

Молодой человек признался, что одна фраза мамы возлюбленной окончательно его «добила». Женщина рассказала, что раньше семья выкапывала по 70 ведер, а не по 38, как сейчас.

Американец ранее рассказал, как друг угостил его «мужским» «русским» завтраком на даче. Молодые люди выкопали мелкую картошку и пожарили ее с салом и сосисками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Осознал свою слабость»: американец поучаствовал в уборке картофеля в России
россия американец картошка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru