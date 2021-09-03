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«Невероятный жест»: Кавани уступил Роналду седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»
Спорт
«Невероятный жест»: Кавани уступил Роналду седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»
instagram.com  /  @cristiano

Манчестер, 3 сентября. Португальский форвард Криштиану Роналду, который вернулся в клуб «Манчестер Юнайтед», поблагодарил товарища по команде Эдинсона Кавани за то, что тот уступил ему седьмой номер.

Футболист перешел в английский клуб из туринского «Ювентуса». Соглашение Роналду с манкунианцами рассчитано до лета 2023 года. Ряд СМИ сообщали, что трансфер 36-летней звезды футбола составил 15 млн евро, не считая бонусов.

«Я не был уверен, что смогу снова играть под 7-м номером. Хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест», — подчеркнул португалец в беседе с пресс-службой клуба.

По словам Роналду, «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всю жизнь занимал особое место в его сердце. После подписания контракта футболист заявил, что хочет поскорее выйти на газон «Олд Траффорд», чтобы снова увидеть на трибунах болельщиков.

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