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Аллигатор атаковал и съел летающий над ним дрон в США

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 05:24
Происшествия
Аллигатор атаковал и съел летающий над ним дрон в США
pixabay.com  /  PD

Атланта, 3 сентября. Аллигатор поймал снимавший его квадрокоптер, после чего расправился с ним при помощи своей пасти. Инцидент произошел в США, штат Джорджия.

Животное незамедлительно среагировало на раздражающее его устройство. Однако дрон взорвался прямо в пасти крокодила, когда тот попытался его пережевать. Это не напугало аллигатора, и он продолжил свою расправу, сообщается в Telegram-канале Life SHOT.

На кадрах уничтоженного дрона видны последние моменты его жизни. Пользователи Сети высказались на этот счет.

«Превратился в огнедышащего дракона», — пошутил один из комментаторов.

«Он до дрона, по всей видимости, уже был кибер, видели как он горящий аккумулятор сожрал, даже не выплюнул», — удивился другой пользователь Сети.

«Все же Змей Горыныч существует, а вы говорите - сказки», — сообщает еще один комментатор.

Однако нашлись и те, кто начал переживать за здоровье животного. Они обеспокоились, что после такого нападения на дрон аллигатор может не выжить из-за полученных травм.

Еще один инцидент с участием животного произошел в Перми. Собака в частном секторе напала на восьмилетнего ребенка, мальчика доставили в детскую больницу.

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