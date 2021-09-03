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Хабаровские предприятия могут получить льготы от региональных властей
Экономика
Хабаровские предприятия могут получить льготы от региональных властей
Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Владивосток, 3 сентября. Рассчитывать на льготы могут компании, перерабатывающие 90 процентов сырья. Соответствующее заявление сделал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Дегтярев принял участие в сессии «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов», которая проходит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). В рамках мероприятия он рассказал о мерах поддержки предприятий в регионе.

«Даем льготы многим предприятиям при условии увеличения уровня переработки сырья до 90 процентов. Помогаем инвесторам разрабатывать проект порта Эльга и в принципе тихоокеанской железной дороги», — цитирует Дегтярева издание «Политика сегодня».

В Хабаровском крае 19 сентября стартуют выборы губернатора. Участие в них примут кандидаты от четырех партий, среди которых Михаил Дегтярев — ЛДПР, Марина Ким — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Бабек Мамедов — «Родина» и Владимир Парфенов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

ВЭФ проходит с 2 по 4 сентября на территории Владивостока. В пятницу на пленарном заседании по вопросам развития Дальнего Востока выступит президент России Владимир Путин.

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