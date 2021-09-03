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Специальное издание фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» появилось на Amazon

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 04:40
Общество
Специальное издание фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» появилось на Amazon
Кадр из фильма «Властелин колец. Возвращение короля»

Сиэтл, 3 сентября. Компания Amazon объявила о старте предзаказа коллекционного издания Middle-earth: The Ultimate Collectorʼs Edition с фильмами «Властелин колец» и «Хоббит».

Его стоимость составила 200 фунтов стерлингов (примерно 20 тысяч рублей). Издание включает в себя Blu ray-диски с фильмами в качестве 4K Ultra HD, бонусный материал, подвеску в виде Кольца Всевластья и коллекционные карточки. Товар поступит в продажу 25 октября 2021 года.

Фильмы серии «Властелин колец» выходили в период с 2001 по 2003 год. Кинокритики высоко оценили экранизацию романов Джона Толкина, отметив качественный пересказ книги и подход авторов к съемочному процессу. Все три части снял режиссер Питер Джексон.

Актер Элайджа Вуд, исполнивший главную роль в приключенческой саге, недавно изъявил желание сняться в проектах Marvel. Он сказал, что поиграть в песочнице этой киновселенной было бы очень здорово.

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