Специальное издание фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» появилось на Amazon

Сиэтл, 3 сентября. Компания Amazon объявила о старте предзаказа коллекционного издания Middle-earth: The Ultimate Collectorʼs Edition с фильмами «Властелин колец» и «Хоббит».

Его стоимость составила 200 фунтов стерлингов (примерно 20 тысяч рублей). Издание включает в себя Blu ray-диски с фильмами в качестве 4K Ultra HD, бонусный материал, подвеску в виде Кольца Всевластья и коллекционные карточки. Товар поступит в продажу 25 октября 2021 года.

Фильмы серии «Властелин колец» выходили в период с 2001 по 2003 год. Кинокритики высоко оценили экранизацию романов Джона Толкина, отметив качественный пересказ книги и подход авторов к съемочному процессу. Все три части снял режиссер Питер Джексон.

Актер Элайджа Вуд, исполнивший главную роль в приключенческой саге, недавно изъявил желание сняться в проектах Marvel. Он сказал, что поиграть в песочнице этой киновселенной было бы очень здорово.