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Специальные приложения помогут скрыть данные смартфона
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Специальные приложения помогут скрыть данные смартфона
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 3 сентября. Некоторые приложения помогут скрыть информацию пользователя смартфона от посторонних глаз. Например, программа Calc Box спрячет нужные данные за цифровым паролем.

Она выглядит как обыкновенный калькулятор, однако при вводе нужного порядка цифр «раскрывает все карты». Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«То есть, вся работа пользователя на смартфоне производится в "калькуляторе", который, если его закрыть, скроет все личные данные», — поясняет она.

Таким образом, если владелец потеряет устройство, нашедший его человек без пароля не сможет получить доступ к данным. С помощью утилиты получится «спрятать» даже пин-коды и номера банковских карт, фотографии ценных документов. Вместе с этим Ильичева предупредила, что подобные приложения могут сами собирать информацию о пользователях, поэтому следует выбирать их особенно тщательно.

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