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Армия
NI: российский бомбардировщик Ту-22М3 по-прежнему наводит страх на США
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NI: российский бомбардировщик Ту-22М3 по-прежнему наводит страх на США

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 04:20
Армия
NI: российский бомбардировщик Ту-22М3 по-прежнему наводит страх на США
Минобороны РФ

Вашингтон, 3 сентября. Бомбардировщик Ту-22М3 считается лицом российских ВВС. Авторы американского издания National Interest рассказали, почему машина всегда была загадкой для внешнего мира.

Разговоры о российском бомбардировщике не стихают в разведывательном сообществе США с 1971 года. Тогда Ту-22М3 мог атаковать Соединенные Штаты с дозаправкой в воздухе. Однако СССР никогда не применял бомбардировщик для этой цели, поскольку тот не обладал истинной межконтинентальной дальностью.

Ситуация изменилась в 1980-х годах с испытанием крылатых ракет воздушного базирования. Их могли выпустить с дальности около трех тысяч километров. Этот факт заставил США поверить в то, что Ту-22М3 будут использовать для нанесения межконтинентального удара. Бомбардировщик вынудил Вашингтон находиться в утомительном ожидании атаки до распада Советского Союза. С 1991 года эта идея американской стороной была забыта, передает National Interest.

В ноябре 2017 года желание России модернизировать бомбардировщик вновь заставило США поволноваться. Обновление позволяет увеличить радиус боевого применения машины и использовать современные управляемые боеприпасы, включая комплекс «Кинжал». Такая модернизация позволит усилить воздушный компонент ядерной триады РФ.

Недавно российская команда победила в конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр-2021. Среди лучших оказались экипажи дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

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ту-22м3 national interest
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