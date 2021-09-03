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США обеспокоены низким уровнем вакцинации от COVID-19 среди беременных
Общество
США обеспокоены низким уровнем вакцинации от COVID-19 среди беременных
pixabay.com

Вашингтон, 3 сентября. Примерно три из четырех беременных жительниц США не сделали прививку от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно данным на 21 августа, примерно три из четырех беременных американок в возрасте 18–49 лет не прошли вакцинацию от коронавируса. Как минимум одну дозу препарата получили лишь 23,9 процента будущих мам.

Самый низкий процент вакцинированных наблюдается среди латиноамериканок — 19,2 процента, следом идут темнокожие женщины — 11,7 процента. Чуть чаще прививку от COVID-19 делают азиатские беременные женщины — 35,2 процента и белые — 26,6 процента, передает телеканал Fox News.

Акушер-гинеколог, специалист по инфекционным заболеваниям в клинике Кливленда Олуватосин Годже назвал тревожной ситуацию с вакцинацией беременных женщин в США. Он считает, что американкам нужно чаще говорить о безопасности вакцин для плода.

Аналогичную обеспокоенность высказал ведущий инфекционист США Энтони Фаучи. Он напомнил, что заражение коронавирусом влечет за собой серьезные последствия для здоровья матери и ребенка.

«Теперь все очень ясно…что существуют серьезные неблагоприятные последствия для матери и ребенка во время инфекции COVID-19, поэтому крайне важно, чтобы беременные женщины и женщины, планирующие забеременеть, прошли вакцинацию», — заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Минздрав России ранее заявил об отсутствии доказательств негативного влияния прививки от COVID-19 на беременность и ребенка. Вакцинация от коронавируса позволяет защитить здоровье малыша и будущей мамы, добавили в ведомстве.

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