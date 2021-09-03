Новый проект Барри Левинсона расскажет о высадке американцев на Луну

Лос-Анджелес, 3 сентября. Американский режиссер Барри Левинсон готовится снять мини-сериал «Один гигантский скачок». Проект будет посвящен миссии «Аполлон-11».

Продюсерами будущего сериала выступят Кевин Костнер, Стивен Крониш и Майк Медавой. Пока актерский состав проекта «Один гигантский скачок» неизвестен. Создателям предстоит провести кастинг на роли Базза Олдрина, Нила Армстронга и других космонавтов.

«Сериал расскажет о высадке на Луну не только как об одном из самых потрясающих научных достижений в истории, но и как о триумфе чрезвычайно человеческих созданий над собственными недостатками», — отметил Стивен Крониш.

Кроме высадки на Луну в сериале затронут предсказание психиатра НАСА. Рэйчел Кэтрин Людвиг указала на провал космической операции из-за состояния Олдрина. Создатели проекта планируют привлечь еще несколько исторических фактов.

Поклонникам космоса придется подождать с выходом «Одного гигантского скачка» и новых подробностей проекта. А вот фанаты Marvel надеются на скорый выход первого трейлера сериала о Соколином глазе. Тизер могут представить уже совсем скоро.