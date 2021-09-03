Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 05:52
05:44
Спорт
Российский бегун Работницкий завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио
05:44
Экономика
Глобальные проекты РЖД на Дальнем Востоке застанет уже текущее поколение
05:42
Общество
«Осознал свою слабость»: американец поучаствовал в уборке картофеля в России
05:27
Спорт
«Невероятный жест»: Кавани уступил Роналду седьмой номер в «Манчестер Юнайтед»
05:24
Происшествия
Аллигатор атаковал и съел летающий над ним дрон в США
04:55
Экономика
«Пока не поздно»: Дегтярев посоветовал вкладываться в Хабаровский край
04:53
Экономика
Хабаровские предприятия могут получить льготы от региональных властей
04:40
Общество
Специальное издание фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» появилось на Amazon
04:23
Технологии
Специальные приложения помогут скрыть данные смартфона
04:20
Армия
NI: российский бомбардировщик Ту-22М3 по-прежнему наводит страх на США
Все новости

Новый проект Барри Левинсона расскажет о высадке американцев на Луну
Общество
Новый проект Барри Левинсона расскажет о высадке американцев на Луну
Pr Scr youtube.com  /  Immersive VREducation

Лос-Анджелес, 3 сентября. Американский режиссер Барри Левинсон готовится снять мини-сериал «Один гигантский скачок». Проект будет посвящен миссии «Аполлон-11».

Продюсерами будущего сериала выступят Кевин Костнер, Стивен Крониш и Майк Медавой. Пока актерский состав проекта «Один гигантский скачок» неизвестен. Создателям предстоит провести кастинг на роли Базза Олдрина, Нила Армстронга и других космонавтов.

«Сериал расскажет о высадке на Луну не только как об одном из самых потрясающих научных достижений в истории, но и как о триумфе чрезвычайно человеческих созданий над собственными недостатками», — отметил Стивен Крониш.

Кроме высадки на Луну в сериале затронут предсказание психиатра НАСА. Рэйчел Кэтрин Людвиг указала на провал космической операции из-за состояния Олдрина. Создатели проекта планируют привлечь еще несколько исторических фактов.

Поклонникам космоса придется подождать с выходом «Одного гигантского скачка» и новых подробностей проекта. А вот фанаты Marvel надеются на скорый выход первого трейлера сериала о Соколином глазе. Тизер могут представить уже совсем скоро.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый проект Барри Левинсона расскажет о высадке американцев на Луну
сериал аполлон-11 барри левинсон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru