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Ученые доказали эффективность использования масок против COVID-19
Общество
Ученые доказали эффективность использования масок против COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Вашингтон, 3 сентября. Американские ученые провели исследование в деревнях Бангладеша и выяснили, что ношение масок снижает риск заражения коронавирусом.

Экспертная группа отобрала 300 деревень, жителям которых бесплатно раздавали средства индивидуальных защиты для органов дыхания. Их проинформировали о сути исследования и рассказали о правилах ношения масок. Результаты наблюдений сравнили с другой группой испытуемых, где маски не использовались.

По итогам исследований выяснилось, что в деревне, где жители использовали тканевые и хирургические маски проявление симптомов коронавируса значительно снизилось.

Ученые пришли к однозначному выводу, что средства индивидуальной защиты играют не последнюю роль в борьбе с коронавирусом. Специалисты выразили надежду, что результаты исследований поспособствуют популяризации использования масок в обществе.

Недавно Елена Малышева назвала препараты, которые могут помочь в лечении COVID-19. Среди них она выделила антикоагулянты и дексаметазон.

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исследование маски коронавирус
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