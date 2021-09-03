Зеленский похвалился строительством несуществующих самолетов и вертолетов

Москва, 3 сентября. Украина возобновила строительство собственных самолетов и вертолетов, заявил президент Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Стэндфордский университет.

Зеленский напомнил, что когда-то обсуждал со своим товарищем отсутствие новых вертолетов и самолетов на территории Украины. Однако после его прихода к власти ситуация изменилась, считает украинский президент.

«Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета», — похвалился Зеленский.

Сейчас, по словам президента, Украина возводит тысячи километров дорог и сотни мостов. Одновременно с этим она производит собственные вертолеты, самолеты и танки. Однако Зеленский не стал уточнять, о каких конкретно воздушных средствах идет речь.

За последние пять лет Украина не выпустила ни одного серийного самолета. Несколько дней назад стало известно, что «Укроборонпром» провалил планы по сборке американских вертолетов UH-1 «Ирокез». Танк «Оплот», построенный ко Дню независимости Украины, вышел из строя прямо во время репетиции парада.