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Депутат Рады Богуцкая заявила о желании Байдена сбежать со встречи с Зеленским
Политика
Депутат Рады Богуцкая заявила о желании Байдена сбежать со встречи с Зеленским
Global Look Press  /  Pool via CNP

Вашингтон, 3 сентября. На встрече Байдена с Зеленским поза американского президента говорила о явном желании сбежать со встречи с собеседником. Об этом пошутила депутат Верховной рады Елизавета Богуцкая.

Рабочая встреча двух президентов прошла 1 сентября в США. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что встреча длилась неожиданно долго и стала продуктивной для глав государств, выведя отношения США и Украины на новый уровень.

Фото с беседы предоставил украинский технолог Олег Постернак в своем аккаунте Facebook. На нем американский лидер чувствует себя не очень комфортно, о чем говорит его поза — в кресле он сидит со скрещенными ногами. Постернак пошутил по этому поводу.

«Что там психологи говорят о позах и жестах?» — иронично спросил эксперт.

Ответ не заставил себя долго ждать. В такой же шуточной форме его предоставила депутат Украины от партии «Слуга народа».

«Байден просто хочет в туалет», — пошутила в комментариях Богуцкая.

Во время своего визита в США Зеленский также встретился с главой Apple. По итогам была анонсирована реализация совместных проектов.

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