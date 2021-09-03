Депутат Рады Богуцкая заявила о желании Байдена сбежать со встречи с Зеленским

Вашингтон, 3 сентября. На встрече Байдена с Зеленским поза американского президента говорила о явном желании сбежать со встречи с собеседником. Об этом пошутила депутат Верховной рады Елизавета Богуцкая.

Рабочая встреча двух президентов прошла 1 сентября в США. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что встреча длилась неожиданно долго и стала продуктивной для глав государств, выведя отношения США и Украины на новый уровень.

Фото с беседы предоставил украинский технолог Олег Постернак в своем аккаунте Facebook. На нем американский лидер чувствует себя не очень комфортно, о чем говорит его поза — в кресле он сидит со скрещенными ногами. Постернак пошутил по этому поводу.

«Что там психологи говорят о позах и жестах?» — иронично спросил эксперт.

Ответ не заставил себя долго ждать. В такой же шуточной форме его предоставила депутат Украины от партии «Слуга народа».

«Байден просто хочет в туалет», — пошутила в комментариях Богуцкая.