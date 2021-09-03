Кино о сильном человеке. Телеканал НТВ показал третью часть киносаги «Шугалей»

Москва, 3 сентября. Премьерный показ третьей части киносаги о российском социологе Максиме Шугалее состоялся на телеканале НТВ 2 сентября. Скоро «Шугалей-3: Возвращение» выйдет на большие экраны.

Первые два фильма основаны на реальных событиях. Создатели хотели обратить внимание общественности на незаконную деятельность ливийского вооруженного формирования RADA, пленившего в Триполи двух россиян. Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан отправились в Ливию для проведения социологического исследования, однако их поместили в частную тюрьму «Митига» и держали там полтора года.

В деле освобождения граждан России немалую роль сыграли фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2». В декабре 2020 года россияне смогли вернуться на Родину. При этом выходившие параллельно с реальными событиями фильмы привлекли внимание зрителей не только злободневностью, но и высоким качеством: динамичным сюжетом и зрелищными спецэффектами, а также игрой Кирилла Полухина. Актеру досталась роль самого Максима Шугалея, и он смог передать его целеустремленность и волевой характер.

В связи с этим новости о выходе третьей части киносаги обрадовали поклонников российского кино. Строя догадки о сюжете фильма, многие из них опирались на слово «возвращение» в названии. Зрители считали, что в третьей части будет показано возвращение ученого в родной город. Эту версию подтвердил первый постер к фильму, на котором изображен Смольный собор.

Однако второй постер намекнул на продолжение приключений Шугалея в Северной Африке. В «Шугалее-3: Возвращение» зрителей ждет еще больше секретов и тайн. В погоне за правдой в опасной ситуации окажется не только ученый, но и его товарищи. Примечательно, что на третьем постере главный герой «Шугалей-3: Возвращение» изображен в компании одного из персонажей фильма «Турист» — киноленты 2021 года, повествующей о работе российских инструкторов в ЦАР.

Телезрители, уже посмотревшие третий фильм о Максиме Шугалее, отметили насыщенный сюжет и сильный актерский состав. Особую атмосферу помог создать саундтрек с песней «Твой путь домой», исполненный Татьяной Булановой.

На большие экраны кинолента выйдет через неделю. В петербургских кинотеатрах «Шугалей-3: Возвращение» начнут показывать с 9 сентября.