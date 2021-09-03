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Граждан России нет среди пострадавших в ДТП с автобусом на севере Мексики
Происшествия
Граждан России нет среди пострадавших в ДТП с автобусом на севере Мексики
pixabay.com

Мехико, 3 сентября. Среди пострадавших в столкновении грузовика и автобуса на севере Мексики нет россиян. Соответствующее заявление сделали в посольстве России в Мехико.

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в минувший четверг на территории мексиканского штата Сонора. Несовместимые с жизнью травмы в результате происшествия получили 16 человек, еще 30 человек пострадали. В обоих списках отсутствуют граждане России, говорится в сообщении посольства на странице в социальной сети Twitter.

В Нацгвардии Мексики уточнили, что автобус въехал в стоящий грузовик на автомобильной трассе Сонойта — Сан-Луис-Рио-Колорадо. Затем обе машины протаранил еще один большегруз.

Состояние шестерых пострадавших оценивается врачами как тяжелое. На месте происшествия развернута спасательная операция, которую проводят сотрудники экстренных служб.

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