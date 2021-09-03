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Общество
Звезду «Бригады» Майкова омолодили с помощью нейросети для сериала «Контакт»
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Звезду «Бригады» Майкова омолодили с помощью нейросети для сериала «Контакт»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 02:52
Общество
Звезду «Бригады» Майкова омолодили с помощью нейросети для сериала «Контакт»
Кадр из фильма «Бригада»

Москва, 3 сентября. Телесериал «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли стартует на Premier 9 сентября. Для съемок одного эпизода применили алкоритмы нейросети, чтобы «сбросить» актеру 15 лет.

«Контакт» посвящен конфликту поколений. Действие телесериала развернется в двух измерениях: реальности и виртуальной среде, где правят алгоритмы и нейросети. С учетом посыла проекта, современными технологиями не могли пренебречь в проекте.

Герой Павла Майкова в одном из эпизодов мысленно возвращается на 15 лет назад. Чтобы омоложение актера происходило более реалистично, использовалась технология face-de-aging. Так в сценах из прошлого снимался сам актер, а на монтаже искусственный интеллект наложил специальную маску. Основой для генерации молодого Майкова стал сериал «Бригада».

Актер театра и кино Алексей Чадов недавно отпраздновал 40-й день рождения. Он стал героем сериала «Московский роман». Звезде предстояло сыграть персонажа от 20 до 50 лет. По словам режиссера Ольги Субботиной, профессионализм и вдумчивый подход к роли впечатлил ее.

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нейросеть павел майков контакт
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