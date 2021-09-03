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Три российских региона могут получить беспилотное такси до конца года
Общество
Три российских региона могут получить беспилотное такси до конца года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Кристина Мурашова

Москва, 3 сентября. Беспилотное такси в качестве эксперимента могут запустить в Москве, Татарстане и на Кубани. Соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития РФ.

Экспериментальный режим позволит отработать запуск беспилотного такси массового использования, усовершенствовать общий правовой режим, создать условия для цифровых инноваций и минимизирования рисков ДТП. Тестирование продлится три года при участии беспилотных машин от «Яндекса».

В Москве беспилотники будут проверяться с водителями, а без него такси опробуют в «Сколково» и Иннополисе, расположенном под Казанью. Для участия в эксперименте каждый беспилотник должен соответствовать определенным правилам, передает «Парламентская газета».

Прежде всего каждое такси должно иметь страховку на 10 млн рублей и пройти проверку на соответствие требованиям безопасности. Обязательным является наличие устройства беспрерывной видеофиксации дороги и людей, которые находятся в машине. Беспилотники оснастят устройствами для регистрации и сбора данных с датчиков управления, и техникой для активации и деактивации автопилота, если в машине есть водитель. Узнать беспилотное такси можно будет по специальному знаку — белому треугольнику с буквой «А».

«Яндекс» ранее заявил о планах выкупить доли Uber в ряде своих сервисов. Таким образом компания планирует ускорить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха с помощью более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов.

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