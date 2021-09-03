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Little Big с Томми Кэшем и Оливером Три устроили вечеринку в новом клипе

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 02:26
Общество
Little Big с Томми Кэшем и Оливером Три устроили вечеринку в новом клипе
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 3 сентября. Петербургская группа Little Big выпустила новый клип с участием эстонского рэпера Томми Кэша и американского исполнителя Оливера Три. Ролик получил название Turn It Up.

Солист панк-рэйв коллектива Илья Прусикин в компании приглашенных артистов делают все вместе: просыпаются в одной кровати, умываются, завтракают, делают уборку. Трио устраивают громкую вечеринку. Иногда к ним присоединяется Софья Таюрская. Ролик опубликован на YouTube-канале Little Big.

Режиссерами видеоклипа Turn It Up выступили Алина Пязок, Оливер Три и Илья Прусикин. Съемки проходили на территории России. Ролик на YouTube набрал более 660 тысяч просмотров за первые часы публикации.

Коллеги по группе Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перестали скрывать свои отношения. Певице приписывают статус разлучницы и считают, что она поспособствовала разводу фронтмена панк-рэйв коллектива с Ириной Смелой. Но, по словам исполнительницы, их долгое время связывали приятельские отношения, а роман начался с секса по дружбе.

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