NBC сообщил о гибели минимум 29 человек из-за урагана «Ида» в США

Нью-Йорк, 3 сентября. Обрушившийся на восточное побережье США ураган «Ида» унес жизни минимум 29 человек. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Сильные ливни привели к масштабным наводнениям сразу в нескольких американских штатах, среди них Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания. Многие жители этих регионов остались без электричества, стихия разрушила или затопила дома и инфраструктуру городов.

Власти штатов предварительно сообщили о гибели 29 человек, 12 из них — жители Нью-Йорка, 14 летальных случаев зафиксировали в Нью-Джерси. Смерть еще троих американцев подтвердило руководство Пенсильвании.

Ураган «Ида», которому присвоили четвертую категорию опасности, до этого бушевал на юго-востоке США. Пилоты запечатлели разрушительный циклон изнутри, передает «Царьград».

Стихия уже нанесла серьезный урон Луизиане, Миссисипи, Джорджии и Алабаме. Признанный самым сильным ураганом в истории страны «Ида» полностью обесточил Новый Орлеан с населением в 380 тысяч человек.