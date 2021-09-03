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Девятимесячная девочка умерла после эвакуации из Кабула на борту США
Происшествия
Девятимесячная девочка умерла после эвакуации из Кабула на борту США
Global Look Press  /  Xinhua

Филадельфия, 3 сентября. Маленькая девочка умерла в больнице после прибытия в Филадельфию на американском военном борте из Афганистана. Об этом сообщил телеканал CBS.

Ребенка эвакуировали из захваченной террористами страны вместе с отцом. Во время полета на Boeing C-17 девочке стало плохо, она потеряла сознание. В американском аэропорту малышку встретила скорая помощь, но спасти ребенка медики не смогли. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

США вывели свои войска из Афганистана, что привело к захвату страны радикальным движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Во время массовой эвакуации из Кабула экстремисты устроили серию терактов, в результате которых погибли более 200 человек, в том числе 13 американских солдат.

Президент США Джо Байден ранее заявил о завершении эры попыток Вашингтона переустроить другие государства. Он также назвал операцию по выводу войск из Афганистана «невероятно успешной», передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан смерть
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