Журналисты назвали пять имен мужчин с самым скверным характером

Москва, 3 сентября. Разные имена наделяют людей определенными свойствами, с которыми многим тяжело ужиться. Журналисты Lisa.ru перечислили пять наиболее скверных из них.

Открывает своеобразный топ Владимир, который выглядит довольно спокойным и рассудительным, однако в любой момент он может выйти из себя. Больше всего это проявляется в личной жизни.

Имя Александр наделяет человека достаточно сильным характером, который не всегда играет на руку. Такие люди весьма вспыльчивы и местами агрессивны. Они представляют собой бомбу замедленного действия, которая вот-вот норовит взорваться. Дело в том, что Александры любят замалчивать переживания, что не может длиться вечно.

Коммуникабельный Игорь является отличным сотрудником и партнером. В это же время дома он часто проявляет свой трудный характер. Мужчины с таким именем не могут спокойно разбираться в сложной ситуации и поддаются эмоциям.

Бескомпромиссный Олег всегда уверен в своих решениях. Он будет до конца отстаивать собственную точку зрения, даже если она не всегда правильная. В это же время чувство гордости не позволит ему попросить прощения после ожесточенного спора.

Замыкает список Юрий. С детства он достаточно спокоен и рассудителен, но скверность характера кроется в эгоизме. На него нельзя положиться в трудной ситуации, так как человек часто заботится исключительно о своих интересах.

Недавно стали известны самые редкие имена, которые петербуржцы давали своим детям в 2021 году. Среди них Алтай, Густав, Милорад, Тео и Эдвард.