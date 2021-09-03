МИД Чехии признал необходимость сотрудничества с Россией

Прага, 3 сентября. Чехия не может «не иметь» отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в своей статье, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Он подкрепил свой тезис результатами ряда международных событий. Необходимость в сотрудничестве с Москвой продемонстрировали саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве и визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремль.

«Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши (чешско-российские. — Прим. ФАН)», — заявил Кулганек.

Сейчас отношения Москвы и Праги находятся в точке замерзания. Негативное влияние на них оказал инцидент со взрывами в Врбетице. Министр уверен, что Чехия имеет «жизненные интересы» в том, чтобы «сидеть за одним столом с российскими дипломатами», передает «Царьград».

Чехия ранее стала лидером по закупкам российского оружия. Объем импортируемой продукции оценивается в 683 миллионов долларов.