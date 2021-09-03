Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 02:50
02:27
Общество
Три российских региона могут получить беспилотное такси до конца года
02:26
Общество
Little Big с Томми Кэшем и Оливером Три устроили вечеринку в новом клипе
02:22
Происшествия
NBC сообщил о гибели минимум 29 человек из-за урагана «Ида» в США
02:16
Происшествия
Девятимесячная девочка умерла после эвакуации из Кабула на борту США
02:00
Шоу-бизнес
Режиссер Алена Званцова раскрыла самые главные достоинства актрисы Евгении Брик
01:56
Общество
Журналисты назвали пять имен мужчин с самым скверным характером
01:53
Политика
МИД Чехии признал необходимость сотрудничества с Россией
01:49
Экономика
Украина в очередной раз заговорила о необходимости санкций против «Газпрома»
01:45
Спорт
Петербургский СКА начал новый сезон КХЛ с победы над «Северсталью»
01:25
Технологии
Зеленский анонсировал реализацию совместных проектов с Apple
Все новости

МИД Чехии признал необходимость сотрудничества с Россией

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 01:53
Политика
МИД Чехии признал необходимость сотрудничества с Россией
wikipedia.org  /  Daniel Baranek / CC BY-SA 3.0

Прага, 3 сентября. Чехия не может «не иметь» отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в своей статье, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Он подкрепил свой тезис результатами ряда международных событий. Необходимость в сотрудничестве с Москвой продемонстрировали саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве и визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремль.

«Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши (чешско-российские. — Прим. ФАН)», — заявил Кулганек.

Сейчас отношения Москвы и Праги находятся в точке замерзания. Негативное влияние на них оказал инцидент со взрывами в Врбетице. Министр уверен, что Чехия имеет «жизненные интересы» в том, чтобы «сидеть за одним столом с российскими дипломатами», передает «Царьград».

Чехия ранее стала лидером по закупкам российского оружия. Объем импортируемой продукции оценивается в 683 миллионов долларов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Чехии признал необходимость сотрудничества с Россией
россия сотрудничество чехия якуб кулганек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru