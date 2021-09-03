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Украина в очередной раз заговорила о необходимости санкций против «Газпрома»
Экономика
Украина в очередной раз заговорила о необходимости санкций против «Газпрома»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Киев, 3 сентября. Контракты Украины и европейских компаний на транзит газа станут гарантией энергетической безопасности Киева. Такое заявление сделал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

На данный момент предприниматель находится в США в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Комментарий Витренко по поводу транзита газа стал откликом на слова лидера о необходимости обеспечить безопасность Украины в энергетической сфере на фоне скорого запуска проекта «Северный поток — 2».

«Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину», — уточнил свою позицию Витренко.

Он добавил, что если контрактов не будет, а «Газпром» продолжит «блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину», то Европа должна ввести против компании санкции. Кроме того, глава «Нафтогаза» призвал провести переговоры, инициатором которых должна стать Германия. По его словам, в рамках диалога Киев должен переговорить с конкретными компаниями о возможных контрактах.

США и Украина продолжают выступать против запуска проекта «СП-2». Так, Зеленский и президент США Джо Байден после совместных переговоров выступили против газопровода и назвали его угрозой энергетической безопасности Европы.

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Газпром украина витренко Северный поток — 2
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