Петербургский СКА начал новый сезон КХЛ с победы над «Северсталью»

Череповец, 3 сентября. «Северсталь» уступила петербургскому СКА со счетом 2:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Первый период закончился вничью — 1:1. Во втором армейцы уступили с минимальным счетом, а в третьем переломили ход встречи, забив две безответные шайбы. Автором победного гола стал Линден Вей, передачу которому отдал Антон Бурдасов.

Следующий матч петербургский клуб проведет 4 сентября в Ярославле с местным «Локомотивом». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Северсталь» днем позже на домашней арене сыграет против минского «Динамо».

Недавно в Балашихе прошел матч за Кубок открытия. Омский «Авангард» не оставил московскому ЦСКА ни единого шанса, разгромив своих оппонентов со счетом 4:0. Дублем в составе омичей отметились Петер Цегларик и Корбэн Найт.