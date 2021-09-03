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Петербургский СКА начал новый сезон КХЛ с победы над «Северсталью»
Спорт
Петербургский СКА начал новый сезон КХЛ с победы над «Северсталью»
vk.com  /  ХК СКА

Череповец, 3 сентября. «Северсталь» уступила петербургскому СКА со счетом 2:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Первый период закончился вничью — 1:1. Во втором армейцы уступили с минимальным счетом, а в третьем переломили ход встречи, забив две безответные шайбы. Автором победного гола стал Линден Вей, передачу которому отдал Антон Бурдасов.

Следующий матч петербургский клуб проведет 4 сентября в Ярославле с местным «Локомотивом». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Северсталь» днем позже на домашней арене сыграет против минского «Динамо».

Недавно в Балашихе прошел матч за Кубок открытия. Омский «Авангард» не оставил московскому ЦСКА ни единого шанса, разгромив своих оппонентов со счетом 4:0. Дублем в составе омичей отметились Петер Цегларик и Корбэн Найт.

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