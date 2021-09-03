Зеленский анонсировал реализацию совместных проектов с Apple

Вашингтон, 3 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США встретился с главой Apple Тимом Куком. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Зеленский на встрече с Куком в Калифорнии объявил о заинтересованности в расширении присутствия американской продукции Apple на Украине. Он также анонсировал начало «совместных амбициозных проектов».

«Рад встретиться с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников цифровизации во всем мире. Украина уже является глобальным IT-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия [компании] на Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», — написал Зеленский в соцсетях.

Президент Украины находится с рабочим визитом в США. Во время встречи с конгрессменами ему вручили книгу «Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий». Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично назвала презент «лучшим подарком», передает «Царьград».