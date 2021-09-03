Владимир Путин выступит на ВЭФ по поводу развития Дальнего Востока

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин проведет выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Местом его проведения будет площадка кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основной темой заседания станет развитие Дальнего Востока. Также будет затронута тема происходящих событий в Афганистане, об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции форум работает в смешанном формате: непосредственно на площадке будут находиться около четырех тысяч человек, остальные смогут принять в нем участие удаленно. Перед форумом президент России также запустит логистический центр во Владивостоке и проведет беседу со спикерами ключевых сессий ВЭФ.

По словам президента, за последние годы из федерального бюджета России было выделено более 150 миллиардов рублей на поддержку детей. Однако этих мер оказалось недостаточно, считает Путин.