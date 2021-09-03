Стартовал межфлотский переход подлодок с Балтики к месту базирования на ТОФ

Севастополь, 3 сентября. Дизель-электрические подлодки проекта 636,3 Тихоокеанского флота переходят с Балтики к месту базирования. Такую информацию предоставил источник в ОПК.

Подводные лодки проекта 636,3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» построили и спустили на воду на «Адмиралтейских вервях» в Петербурге. Субмарины пройдут к месту постоянного базирования через Средиземное море и Суэцкий канал, передает ТАСС.

«Межфлотский переход подлодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» с Балтики к месту базирования на Тихоокеанском флоте начался», — отметил источник в оборонно-промышенном комплексе.

Большая дизель-электрическая подлодка «Магадан» закончила государственные испытания в Балтийском море. Она успешно выполнила глубоководные погружения. Субмарина станет третьим судном для вооружения Тихоокеанского флота, отметили в «Адмиралтейской верфи».