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Елена Малышева назвала эффективные средства лечения коронавирусной инфекции

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 00:39
Общество
Елена Малышева назвала эффективные средства лечения коронавирусной инфекции
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 3 сентября. Ряд препаратов, находящихся в свободном доступе в аптеке или доступных по рецепту врача, могут помочь в выздоровлении от COVID-19, об этом рассказала Елена Малышева.

По словам телеведущей, антикоагулянты облегчат течение болезни у находящихся на ИВЛ, а назначаемый врачом дексаметазон уменьшит смертность на 30 процентов.

Она упомянула и так называемые моноклональные антитела: лекарства «Актемра» (Тоцилизумаб) и «Олумиант» (Барицитиниб). Их эффективность подтверждена клиническими испытаниями.

«Важно понимать, что все эти лекарства есть в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения России», — сообщает Малышева в своем Instagram.

Малышева также назвала распространенные из-за всеобщего заблуждения, но не способные повлиять на течение болезни препараты. Среди них «Гидроксихлорохин», «Тамифлю», «Анаферон», «Кагоцел» и все виды антибиотиков.

Недавно американские ученые доказали, что коронавирус относится не к респираторным, а к сосудистым заболеваниям. Вирус в первую очередь целится на артериальную кровеносную систему человека.

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