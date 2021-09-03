Отсутствие опыта мешает молодым специалистам в поиске работы

Москва, 3 сентября. Ключевой проблемой при поиске работы является отсутствие опыта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, участие в котором приняли 1,6 тысячи выпускников российских вузов.

Вариант ответа с отсутствием опыта выбрали 75 процентов респондентов. Еще девять процентов остались недовольны низкими зарплатами. На недостаточное количество подходящих вакансий пожаловались восемь процентов выпускников, еще два процента заявили о гендерных стереотипах и недобросовестных работодателях. Менее популярными вариантами стали отсутствие стажировки, неудобный график и расположение офиса, передает газета «Известия» со ссылкой на исследование SuperJob.

Наиболее эффективным способом найти работу признана стажировка. По мнению 65 процентов респондентов, она необходима для получения практических навыков, а еще 16 процентов воспринимают ее как способ включиться в штат компании. После стажировки в организации оставались 58 процентов сотрудников, еще 12 процентов получали такие предложения.

Еще один опрос ранее провели среди семей, воспитывающих школьников. Его результаты показывают, что почти четверть родителей не пустила детей в школу из-за угрозы распространения COVID-19.