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Антропогенный фактор в 66% случаев становится причиной лесных пожаров в России

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 00:30
Общество
Антропогенный фактор в 66% случаев становится причиной лесных пожаров в России
pixabay.com

Москва, 3 сентября. Большинство лесных пожаров в России случаются по вине человека. В последнее время возгорания происходят все чаще. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Антропогенный фактор в 66 процентах случаев в этом году привел к лесным пожарам, на долю природных явлений пришлось 34%, передает телеканал «360». В связи с этой статистикой Абрамченко сформулировала «рецепт успеха».

«Рецепт успеха — оперативное доведение финансирования в полном объеме до структур, которые занимаются тушением природных пожаров, ликвидация пожаров в первые сутки, и, конечно, снижение антропогенного фактора как причины природных пожаров», — заявила вице-премьер.

Участники совещания обсудили способы улучшения работы по сохранению лесов. Президент России Владимир Путин распорядился выделить 24 миллиарда рублей на соответствующие цели.

Жителям Саратова ранее запретили посещать леса до 20 сентября. Эта мера связана с предотвращением природных пожаров.

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